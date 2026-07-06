В подмосковном Звенигороде обновят филиал Красногорского колледжа

Филиал Красногорского колледжа в Звенигороде отремонтируют в Московской области, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона. Работы проходят в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети».
Площадь здания составляет более 3,7 тысячи квадратных метров. В учреждении обустроят аудитории, современный спортивный и актовый залы, а также зоны отдыха.
Готовность объекта превышает 80%. Строители уже завершили демонтажные работы и обновление кровли. Сейчас ведутся отделочные и общестроительные работы, ремонт фасада и монтаж инженерных коммуникаций. Также специалисты благоустраивают прилегающую территорию. Отмечается, что основные строительные работы на объекте планируется завершить в 2026 году.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.