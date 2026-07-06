Какие дачные растения дают хороший урожай в сырую погоду?

«В народе всегда было понятие огуречные ночи — огурцы любят влагу, но еще больше они любят теплые ночи, и хорошо растут, если после дневных дождей ночные температуры не ниже +15 градусов. На этой неделе будут именно такие условия», — говорит Позднякова.