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Какие дачные растения дают хороший урожай в сырую погоду?

Синоптик Позднякова: Огурцы и ягоды на дачах хорошо растут после дождей.

Источник: Комсомольская правда

Всегда актуальный вопрос для дачников — что сажать в огороде в дождливый сезон, чтобы получить хороший урожай? Главный специалист Московского метеобюро и, по совместительству, опытная дачница Татьяна Позднякова рассказала KP.RU, какие культуры хорошо переносят влажность, и даже лучше растут от нее.

«В народе всегда было понятие огуречные ночи — огурцы любят влагу, но еще больше они любят теплые ночи, и хорошо растут, если после дневных дождей ночные температуры не ниже +15 градусов. На этой неделе будут именно такие условия», — говорит Позднякова.

Наша собеседница отметила, что в таких благоприятных условиях огурцы растут очень быстро, и уже за пять дней появляются первые плоды. Однако такие влажные условия хорошо подходят и для ягод: малина и смородина всегда отзываются на дожди насыщенными, крупными ягодами.

Ранее KP.RU сообщил, что популярный садовод Андрей Туманов дал начинающим дачникам ряд полезных советов: как сэкономить, что и как сажать.