В Египте умерла студентка из Нижегородской области

На странице вуза объявляли сбор средств для транспортировки девушки домой, еще когда она была жива. Врачи египетской больницы дали согласие на транспортировку исключительно в условиях специализированной медицинской эвакуации — с привлечением профильной бригады и обеспечением необходимого реанимационного оборудования. За транспортировку бортом санитарной авиации нужно было заплатить не менее 8 миллионов рублей.