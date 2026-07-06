Что разрушает мозг: врач назвала главные ошибки в питании

Питание напрямую влияет на работу мозга, память и скорость мышления, и это подтверждают специалисты. Невролог Галина Чудинская рассказала, какие привычки в рационе со временем могут ухудшать когнитивные функции. Об этом пишет Lenta.ru.
«Сахар и быстрые углеводы вредят мозгу не потому, что сами по себе отключают память, а потому что при их избытке возникают скачки глюкозы и инсулина, повышается риск хронического воспаления, лишнего веса и метаболических нарушений», — пояснила врач.
По словам специалиста, сильнее всего на мозг влияет не один конкретный продукт, а общий перекос в питании. В зоне риска — сладкие напитки, фастфуд, выпечка из белой муки, колбасы и другая переработанная пища, а также избыток алкоголя.
При таком рационе организм получает слишком много сахара, соли и вредных жиров, но мало клетчатки, витаминов и омега-3. Это постепенно ухудшает состояние сосудов и снижает питание мозга, из-за чего падает концентрация внимания, ухудшается память и замедляется мышление.
Ранее профессор Михаил Корякин рассказал, что факторы риска развития деменции могут сильнее влиять на мозг женщин, повышая их уязвимость к этому заболеванию по сравнению с мужчинами.