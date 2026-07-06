На Дону за двое суток на воде погибли два человека

Пятого июля трагедия произошла в селе Кагальник Азовского района. Местные жители, прогуливаясь вдоль реки, заметили в воде мужчину, который не подавал признаков жизни. Предположительно, он купался в необорудованном для этого месте. Прибывшие по вызову очевидцев спасатели извлекли тело из воды. Личность погибшего сейчас устанавливается. Накануне, четвертого июля, еще один случай произошел в станице Ольгинской. 65-летний ростовчанин был на базе отдыха и решил искупаться в Дону. Спустя несколько часов он перестал выходить на связь. Родственники, обнаружив на берегу его вещи, обратились к спасателям. Когда тело мужчины подняли из воды, он уже не дышал.