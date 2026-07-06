Главные новости за 6 июля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Орловской области могут снять ограничения на продажу топлива по номеру автомобиля раньше срока. По словам губернатора Андрея Клычкова, ситуация с топливом в регионе уже стабилизировалась. Сейчас в четные даты на АЗС региона заправляют автомобили с номерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9.