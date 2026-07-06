Далай-лама заявил, что собирается прожить 130 лет

Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо в день своего 91-летия заявил, что может прожить до 130 лет. Об этом он сказал верующим в индийском Ладаке. Трансляция велась на русском языке на официальном сайте духовного лидера.
«Мне уже 91 год. Если посмотреть на мои сны, я проживу более ста лет. Возможно, я проживу около 130 лет», — сказал Далай-лама.
Ранее он уже говорил, что способен дожить до 113 лет. Своей главной целью он называет принесение пользы всем живым существам на Земле.
Далай-лама XIV родился 6 июля 1935 года в тибетской деревушке Такцер. В двухлетнем возрасте его признали реинкарнацией предшественника. Сейчас его резиденция находится в индийском городе Дхарамсала, в предгорьях Гималаев. В 1989 году ему присудили Нобелевскую премию мира.
Он несколько раз приезжал в Россию — последний визит состоялся в 2004 году в Калмыкию. Значительная часть населения этого региона исповедует буддизм.