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Воронежские «Экотехнологии» и УК оштрафовали на 2 млн рублей за мусорные нарушения

В Железнодорожном районе выявили несвоевременный вывоз отходов и запущенные контейнерные площадки.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа проверила, как соблюдается законодательство об обращении с отходами. В ходе надзорных мероприятий вскрылись системные нарушения в работе регионального оператора АО «Экотехнологии», а также ряда управляющих компаний. Об этом 6 июля рассказали в надзорном ведомстве.

Среди выявленных проблем — несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов, ненадлежащее состояние контейнерных площадок, захламление прилегающих территорий и отсутствие должного санитарного контроля.

По итогам проверки прокуратура возбудила 19 административных дел по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами). Все виновные юридические лица уже привлечены к ответственности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 2 миллиона рублей.

В надзорном ведомстве отметили, что контроль за ситуацией продолжается — в случае повторных нарушений санкции могут быть ужесточены.

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