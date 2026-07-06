Воронежские «Экотехнологии» и УК оштрафовали на 2 млн рублей за мусорные нарушения

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа проверила, как соблюдается законодательство об обращении с отходами. В ходе надзорных мероприятий вскрылись системные нарушения в работе регионального оператора АО «Экотехнологии», а также ряда управляющих компаний. Об этом 6 июля рассказали в надзорном ведомстве.