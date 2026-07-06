Программу Дня семьи, любви и верности опубликовали в Нижегородской области

В Нижегородской области состоится празднование Дня семьи, любви и верности и Дня памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Нижнем Новгороде во второй раз пройдет Всероссийский Парад семьи. Главное событие дня начнется в 14:00. Шествие начнется от храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Финальной точкой станет Манеж. Здесь пройдет благодарственный молебен. После этого состоится церемония чествования семейных пар, проживших в браке долгие годы.
Кроме того, в 14:30 у памятника Димитрию Донскому и Евфросинии Московской откроются тематические площадки. Гости праздника смогут поучаствовать в различных мастер-классах: расписать пряник или матрешку, создать пейзаж на холсте и настольном мольберте, изготовить брелок из эпоксидной смолы. Также им предложат попробовать освоить техники металлопластики и приготовления постного блюда.
Праздник завершится выступлением самодеятельных коллективов. В репертуаре — песни и стихотворения о семье.
Ранее собщалось, что более 400 пар поженились в красивую дату в Нижегородской области.