Программу Дня семьи, любви и верности опубликовали в Нижегородской области

Кроме того, в 14:30 у памятника Димитрию Донскому и Евфросинии Московской откроются тематические площадки. Гости праздника смогут поучаствовать в различных мастер-классах: расписать пряник или матрешку, создать пейзаж на холсте и настольном мольберте, изготовить брелок из эпоксидной смолы. Также им предложат попробовать освоить техники металлопластики и приготовления постного блюда.