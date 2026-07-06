В больницу Иванова поступил новый транспортный инкубатор для новорожденных

Новый инкубатор для транспортировки новорожденных поступил в Областную детскую клиническую больницу Иванова, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Оборудование закупили при поддержке национального проекта «Семья».
Транспортный инкубатор создает для ребенка защищенную контролируемую среду, поддерживая оптимальные показатели температуры и влажности. Кроме того, конструкция инкубатора позволяет безопасно перемещать маленьких пациентов, обеспечивая непрерывный контроль их состояния на протяжении всего пути.
Ранее в Областной детской клинической больнице также начал работу современный магнитно-резонансный томограф. Аппарат закуплен за счет средств областного бюджета. Всего в 2025 году в областную детскую клиническую больницу поставили около 30 единиц современного оборудования.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.