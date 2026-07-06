Проект расширения полигона ТКО в Жаворонково не прошёл госэкспертизу

Проектировать реконструкцию мусоросортировочного комплекса в Жаворонково начали в июне 2025 года. По итогам модернизации оборудования планировалось повысить эффективность переработки отходов, а также увеличить их объёмы. «Проект реализуется при поддержке президента Российской Федерации и предусматривает увеличение мощности сортировки до 100 тыс. тонн в год с максимальной автоматизацией процессов, а также создание участка компостирования органики мощностью 35 тыс. тонн в год», — сообщали в региональном минприроды. В июле 2025 года компании «Утилизация мусора», управляющей полигоном ТБО в Жаворонково, выделили более 200 млн на его расширение.