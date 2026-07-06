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Губернатор Юрий Слюсарь рассказал о борьбе со спекулянтами на топливном рынке

Юрий Слюсарь сообщил о пресечении работы топливных спекулянтов в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области правоохранители взяли под контроль рынок топлива для защиты от действий нелегальных перекупщиков во время уборочной кампании. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Спекулянты закупают горючее в больших объемах. Такие действия могут создавать искусственный ажиотаж и локальный дефицит. Для пресечения нарушений полиция уже проводит необходимые проверки, — отметил глава региона.

По итогам первых выездов сотрудники полиции мягко вывели из оборота 38 тонн топлива и кустарное оборудование. Кроме того, патрули пресекли несколько фактов транспортировки крупных партий горючего в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

В остальном обеспечение аграриев проходит стабильно. Сельхозпредприятия заготовили 85 тысяч тонн дизеля, поставки бесперебойно осуществляют четыре региональных оператора.

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