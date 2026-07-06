Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский двухъярусный мост с 17 июля станет односторонним

Переправа будет работать только со стороны Южного вокзала.

Источник: Клопс.ru

С 17 июля проехать по двухъярусному мосту в Калининграде можно будет только с ул. Портовой на Правую набережную. об изменениях в схеме движения сообщили в пресс-службе мэрии.

По мнению городских властей, переправа находится в аварийном состоянии, и собственник — ОАО РЖД, — решил после детального обследования моста, ограничить на него нагрузку.

«Чтобы добраться из центральной части города в Московский район на легковом автомобиле можно будет использовать любые другие мосты. Водителям грузового транспорта напоминаем, что проезд по двухъярусному мосту запрещён, рекомендуем строить маршруты через Вторую эстакаду», — посоветовали в мэрии.

Двухъярусный мост скро останется лишь на открытках, которые нарисовали ученики одной из калининградских школ.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше