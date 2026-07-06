Роскомнадзор отверг данные об ограничении доступа к CDN-сервису Amazon CloudFront

Роскомнадзор не ограничивал доступ к CDN-сервису Amazon CloudFront. Об этом «Ъ» заявила пресс-служба ведомства.
О перебоях в работе сервиса сообщали разработчики. Помехи, уточняли они, отразились на доступе к видеоиграм.
По данным сервиса Detector 404, часть игроков жаловалась на трудности с подключением к серверам Epic Games. Также пользователи сообщали о неполадках в работе платформы FACEIT. 4 и 6 июля неудачные попытки соединения были зафиксированы при попытке подключиться к серверам Roblox и PUBG.
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