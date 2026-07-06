Суд обязал саратовское ООО «СТГМ» заплатить 29 млн за разлив топлива на Волге

Отметим, что речь идет о происшествии двухлетней давности. 2 июня 2023 года на Волге — между селом Алексеевка Хвалынского района и садовым товариществом «Энергетик» Вольского района Саратовской области затонул земснаряд «Ахтарец». По данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, в воду в результате инцидента попало 2,4 тысячи литров топлива. Экологический ущерб был признан крупным.