18 специальных зон для полетов БПЛА созданы в Нижегородской области

18 специальных зон для полетов беспилотников созданы в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Площадки расположены в Нижнем Новгороде, Павлове, Выксе, Княгинине, Воротынце, на Бору, в поселке Большое Козино, Кстовском районе и Балахнинском округе.
Воздушное пространство и допустимая высота для каждой зоны ограничены. Высота варьируется от 50 до 150 метров. Радиус территории может достигать 1 км. Полеты проводятся в специально установленное время для каждой площадки. При этом максимально допустимая масса беспилотника составляет 30 кг.
Это необходимо для развитие беспилотной авиации в регионе.
Ранее сообщалось, что аэродоставку грузов между двумя улицами протестировали в Нижнем Новгороде.