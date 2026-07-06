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18 специальных зон для полетов БПЛА созданы в Нижегородской области

Воздушное пространство и допустимая высота для каждой зоны ограничены.

18 специальных зон для полетов беспилотников созданы в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Площадки расположены в Нижнем Новгороде, Павлове, Выксе, Княгинине, Воротынце, на Бору, в поселке Большое Козино, Кстовском районе и Балахнинском округе.

Воздушное пространство и допустимая высота для каждой зоны ограничены. Высота варьируется от 50 до 150 метров. Радиус территории может достигать 1 км. Полеты проводятся в специально установленное время для каждой площадки. При этом максимально допустимая масса беспилотника составляет 30 кг.

Это необходимо для развитие беспилотной авиации в регионе.

Ранее сообщалось, что аэродоставку грузов между двумя улицами протестировали в Нижнем Новгороде.

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