Башкирский бизнесмен обжаловал отказ во вхождении в банкротство банка «Воронеж»

Предприниматель Тимур Ишалин из Республики Башкортостан подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Воронежской области об отказе ему в удовлетворении заявления о разрешении разногласий с конкурсным управляющим обанкротившегося банка «Воронеж» — Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Это следует из картотеки арбитражных дел. Жалоба пока не принята к производству, ее подробности не раскрываются.