ФИФА отклонила апелляцию Бельгии и разрешила Балогану сыграть в ⅛ финала

В организации подчеркнули, что запрос признан неприемлемым, поскольку бельгийская сторона не является участником процесса и не имеет права обжаловать данное решение. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче ⅛ финала чемпионата мира против команды Бельгии, который пройдёт в ночь на 7 июля по московскому времени.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию форварда после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Президент США Дональд Трамп лично подтвердил, что просил пересмотреть решение об удалении футболиста. Бельгийская ассоциация попыталась оспорить этот вердикт, но безуспешно.
Напомним, Балоган получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины за грубый удар шипами сзади по ноге защитника. Встреча завершилась победой американцев со счётом 2:0. Причиной крупного спортивного скандала стало неожиданное решение ФИФА об отмене дисквалификации американского форварда после обращения Белого дома к президенту Федерации Джанни Инфантино. Глава США Дональд Трамп вскоре поблагодарил спортивного функционера за уступчивость. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике, турнир завершится 19 июля.
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