ФИФА отклонила апелляцию Бельгии и разрешила Балогану сыграть в ⅛ финала

В организации подчеркнули, что запрос признан неприемлемым, поскольку бельгийская сторона не является участником процесса и не имеет права обжаловать данное решение. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче ⅛ финала чемпионата мира против команды Бельгии, который пройдёт в ночь на 7 июля по московскому времени.