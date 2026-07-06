Друг умершей от рака Ирады Берг рассказал, как общался с ней незадолго до смерти

Писатель Андрей Аствацатуров, близко знавший покойную писательницу, режиссера и общественного деятеля Ираду Берг на протяжении десяти лет, рассказал о том, что та отличалась жизнелюбием, активной жизненной позицией и талантом объединять вокруг себя деятелей культуры, искусства и бизнеса.
Ирада Берг была известна не только литературными работами, но и просветительской деятельностью. Она выступала организатором поэтических вечеров «Чтения со смыслом» и театральных постановок, а также была основателем благотворительного фонда «Ренессанс», оказывавшего помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Последний раз Ирада Берг появлялась на публике в феврале 2026 года, представляя свои творческие проекты на площадках Санкт-Петербурга.
— Я знал, что она болеет, я это понимал, но мне почему-то действительно казалось, что она сможет это преодолеть. Она мне говорила, что у нее онкология, она рассказывала, какая именно онкология. Даже говорила, что она не хочет, чтобы я ее видел вот такой. Но я не в праве раскрывать подробности, — передает слова писателя StarHit.
О смерти Ирады Берг от онкологии стало известно 5 июля. Искусствовед принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты и организовывала благотворительные детские балы в Екатерининском дворце.