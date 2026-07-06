Друг умершей от рака Ирады Берг рассказал, как общался с ней незадолго до смерти

— Я знал, что она болеет, я это понимал, но мне почему-то действительно казалось, что она сможет это преодолеть. Она мне говорила, что у нее онкология, она рассказывала, какая именно онкология. Даже говорила, что она не хочет, чтобы я ее видел вот такой. Но я не в праве раскрывать подробности, — передает слова писателя StarHit.