Лондон отказал Nord Stream AG в страховке по делу о подрыве «Северных потоков»

Высокий суд Лондона отклонил иск компании Nord Stream AG о компенсации за взрывы на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2». Фирма требовала от страховщиков Lloyd’s of London и Arch Insurance 580 млн евро и, технически, те должны были эту сумму выплатить по взятым на себя обязательствам.
Однако, как решила судья Клэр Моулдер, ущерб «не подпадает под страховое покрытие», так как связан с военными действиями. Истец утверждал, что трубопроводы находились вне зоны конфликта, однако защита настаивала, что страховка не распространяется на убытки от военных операций.
Напомним, что взрывы произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма, однако до расследования на месте Москву не допустили. Европейские спецслужбы пришли к выводу, что взрыв был совершен «группой украинских водолазов».
Ранее KP.RU сообщил, кого прокуратура ФРГ назвала виновными в подрыве газопроводов «Северный поток».