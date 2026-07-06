В ИК-28 ГУФСИН России по Пермскому краю выбрали лучшего повара

По итогам соревнований жюри распределило призовые места следующим образом:3 место заняла азербайджанская кухня с основным блюдом «Бозбаш» и десертом «Восточная сказка», 2 место присуждено татаро-башкирской кухне с блюдом «Мама-мант» и десертом «Чак-чак», а победителем стала грузинская кухня, в которой конкурсантки покорили судей основным блюдом «Хачапури» и десертом «Сладкий хинкал».