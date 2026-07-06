Худрук театра «У моста» сообщил о продлении с ним контракта на прежних условиях

Сергей Федотов основатель и бессменный руководитель театра «У моста» с 1988 года. В июне стало известно об изменении системы управления театром. Мэрия Перми решила изменить устав учреждения, согласно которому первым лицом становится директор театра, а не художественный руководитель, как было раньше. 2 июля Сергей Федотов заявил, что готов покинуть театр, в случае изменения устава. Как следует из сообщения худрука, контракт с ним был продлен 3 июля.