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ФИФА отклонила апелляцию Бельгии на отмену красной карточки американца Балогуна

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) официально отказал Королевской бельгийской футбольной ассоциации в рассмотрении жалобы на отмену дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна. Согласно заявлению пресс-службы организации, апелляция была признана неприемлемой, так как бельгийская сторона не имеет юридических оснований для оспаривания данного решения.

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) официально отказал Королевской бельгийской футбольной ассоциации в рассмотрении жалобы на отмену дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна. Согласно заявлению пресс-службы организации, апелляция была признана неприемлемой, так как бельгийская сторона не имеет юридических оснований для оспаривания данного решения.

Таким образом, Балогун допущен к участию в матче ⅛ финала чемпионата мира против сборной Бельгии, который состоится в ночь на 7 июля. Ранее игрок получил красную карточку в матче 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины за грубое нарушение правил против Тарика Мухаремовича, передает ТАСС.

Вопрос о пересмотре наказания приобрел общественный резонанс после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил факт телефонного разговора с главой ФИФА Джанни Инфантино, в ходе которого обсуждалась возможность отмены дисквалификации футболиста.

Затем он поблагодарил организацию за это решение в социальных сетях. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркелова, насколько законно такое действие президента США и есть ли теперь у сборной страны шанс на победу.

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