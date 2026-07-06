«Обвальное падение»: что происходит с акциями, рублем и нефтью

[01:15] Где дно индекса Мосбиржи.
[03:52] Двойное давление на рынок нефти.
[05:41] Вероятность паузы от ЦБ.
[14:49] Про настроения клиентов.
[17:57] Причины опасений в длинных ОФЗ.
[24:10] Падение цены Urals.
[32:41] «Курс рубля — как сериал».
Начальник управления инвестиционного консультирования БК «Регион» Герман Шелест был скептичен к российскому рынку акций достаточно давно. Текущая ситуация не предполагает фундаментального или технического роста как индекса в целом, так и акций отдельных компаний. При геополитических обострениях локальные проливы рынка продолжатся, а в целом ситуация остается достаточно напряженной, указал эксперт в эфире Радио РБК.
Главной причиной падения рынка Герман Шелест назвал текущую макроэкономическую и геополитическую конъюнктуру. Эти факторы опосредованно влияют на все компании и на всех участников рынка. На этом фоне 95% клиентских портфелей загружены корпоративными облигациями и замещающими бумагами с короткой дюрацией. Максимально низкий кредитный рейтинг отбираемых бумаг — ВВВ+, но все кредитные метрики считаются самостоятельно.
Стоимость российской нефти Urals в западных портах тем временем снизилась в районе $41 за баррель, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. «Это коррелирует с уровнем дисконта, который мы наблюдали в последнее время, даже с учетом его некоторого временного улучшения весной. К сожалению, на данный момент это так», — констатировал главный аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Егор Объедков. Если инвестор готов к некоторому падению бумаг, он может рассмотреть для покупки отдельные имена нефтегазового сектора, например бумаги «Татнефти» или привилегированные акции «Сургутнефтегаза».