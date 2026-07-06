«Обвальное падение»: что происходит с акциями, рублем и нефтью

Стоимость российской нефти Urals в западных портах тем временем снизилась в районе $41 за баррель, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. «Это коррелирует с уровнем дисконта, который мы наблюдали в последнее время, даже с учетом его некоторого временного улучшения весной. К сожалению, на данный момент это так», — констатировал главный аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Егор Объедков. Если инвестор готов к некоторому падению бумаг, он может рассмотреть для покупки отдельные имена нефтегазового сектора, например бумаги «Татнефти» или привилегированные акции «Сургутнефтегаза».