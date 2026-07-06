В Нижегородской области планируют отпускать топливо по QR-кодам и госномерам

QR-коды планируется ввести на пилотной территории чтобы «справедливо распределить бензин в условиях его дефицита» и гарантировать возможность заправки на конкретных АЗС, отметил глава региона. В перспективе власти рассчитывают распространить эту систему на всю область. Продажи бензина по четным и нечетным дням недели в зависимости от госномеров автомобилей призваны распределить трафик на заправках.