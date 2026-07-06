Доллар может вырасти до ₽100 к концу года — как подготовиться инвестору

Валютные облигации являются «отличным индикатором того, куда в целом пойдет валюта» — многие из них растут в цене сильно заранее, объяснил эксперт. В среднем доля этого инструмента в портфелях клиентов может занимать 30−40%. В то же время рублевые ставки остаются привлекательными, поэтому увеличивать валютную позицию стоит по мере начала девальвационного тренда.