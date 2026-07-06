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Доллар может вырасти до ₽100 к концу года — как подготовиться инвестору

Доллар подорожает до 100 ₽ уже к концу года — такого прогноза придерживается Герман Шелест из БК «Регион». На Радио РБК он рассказал, как отыграть тренд на ослабление рубля.

Источник: РБК

Валютный рынок остается достаточно тонким, содержащим много неопределенности, поэтому подойти к нему аналитически не всегда возможно, полагает начальник управления инвестиционного консультирования БК «Регион» Герман Шелест. «Иногда большую роль играет здравый смысл. Мы поэтому в замещающие облигации и ходим с клиентами» — подчеркнул он.

Валютные облигации являются «отличным индикатором того, куда в целом пойдет валюта» — многие из них растут в цене сильно заранее, объяснил эксперт. В среднем доля этого инструмента в портфелях клиентов может занимать 30−40%. В то же время рублевые ставки остаются привлекательными, поэтому увеличивать валютную позицию стоит по мере начала девальвационного тренда.

Прогноз Германа Шелеста по курсу доллара — 100 ₽ на конец 2026 года.