Доллар может вырасти до ₽100 к концу года — как подготовиться инвестору

Валютный рынок остается достаточно тонким, содержащим много неопределенности, поэтому подойти к нему аналитически не всегда возможно, полагает начальник управления инвестиционного консультирования БК «Регион» Герман Шелест. «Иногда большую роль играет здравый смысл. Мы поэтому в замещающие облигации и ходим с клиентами» — подчеркнул он.
Валютные облигации являются «отличным индикатором того, куда в целом пойдет валюта» — многие из них растут в цене сильно заранее, объяснил эксперт. В среднем доля этого инструмента в портфелях клиентов может занимать 30−40%. В то же время рублевые ставки остаются привлекательными, поэтому увеличивать валютную позицию стоит по мере начала девальвационного тренда.
Прогноз Германа Шелеста по курсу доллара — 100 ₽ на конец 2026 года.