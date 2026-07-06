«Софтлайн» может выплатить последний транш за покупку Bell Integrator по суду

Американская компания Champion Group LC подала иск к ГК «Софтлайн» о взыскании 1,17 млрд руб. Иск зарегистрирован 1 июля в Арбитражном суде Москвы. Сумма соответствует финальному отложенному платежу по сделке о приобретении интегратором группы компаний Bell Integrator, заключенной весной 2023 года.
Champion Group LC контролируется основателем Bell Integrator Андреем Коробицыным. Общая стоимость сделки по покупке 100% Bell Integrator составила 5,87 млрд руб. На момент закрытия сделки «Софтлайн» выплатил 4,341 млрд руб., еще 726 млн руб. составляют отложенное возмещение, 807 млн руб.— условное вознаграждение. На базе Bell Integrator и активов «Софтлайна» в январе 2025 года была создана компания «Фабрика ПО», которая планировала провести IPO, но в конце апреля отказалась от этой идеи. Финальный платеж, который теперь оспаривается в суде, должен был быть перечислен продавцу в ноябре 2025 года.
В «Софтлайне» подтвердили «Ъ» наличие обязательства и готовность его исполнить, однако указали на невозможность проведения платежа «в изначально предусмотренном формате». По условиям соглашения, деньги должны были поступить в долларах на счет в Bank of America. Компания настаивает на проведении расчетов в рублях на территории России, ссылаясь на действующие ограничения трансграничных переводов в недружественные юрисдикции и требования валютного регулирования. «Софтлайн» в конце июня уже обращалась в ЦБ за разъяснением возможного механизма исполнения платежа.
В компании подчеркивают, что располагают необходимыми средствами, а вопрос касается исключительно правового и технически реализуемого способа расчетов. У «Софтлайна» «исторически значительные объемы бизнеса с госструктурами, поэтому менеджмент стремится застраховаться от возможных претензий со стороны регуляторов», заявляли в интеграторе ранее.
Андрей Коробицын, гражданин РФ, с 2014 года проживает в США, в 2024 году получил американское гражданство, объясняют в компании. В периметр сделки с «Софтлайном» не вошла разработанная Bell Integrator ИИ-платформа Neuton.AI — она осталась под контролем господина Коробицына. В июне 2025 года он продал интеллектуальную собственность и ключевые технологические активы Neuton.AI норвежской компании Nordic Semiconductor. Nordic Semiconductor — мировой производитель чипов для систем управления дронами и тактической связи, крупнейший акционер — норвежский суверенный фонд. В апреле 2026 года Норвегия и Украина подписали совместную декларацию о производстве беспилотников.
В «Софтлайне» также заявляют, что судебное разбирательство не влияет на операционную деятельность группы, выполнение обязательств перед клиентами и партнерами, а также развитие Bell Integrator.