«Софтлайн» может выплатить последний транш за покупку Bell Integrator по суду

Андрей Коробицын, гражданин РФ, с 2014 года проживает в США, в 2024 году получил американское гражданство, объясняют в компании. В периметр сделки с «Софтлайном» не вошла разработанная Bell Integrator ИИ-платформа Neuton.AI — она осталась под контролем господина Коробицына. В июне 2025 года он продал интеллектуальную собственность и ключевые технологические активы Neuton.AI норвежской компании Nordic Semiconductor. Nordic Semiconductor — мировой производитель чипов для систем управления дронами и тактической связи, крупнейший акционер — норвежский суверенный фонд. В апреле 2026 года Норвегия и Украина подписали совместную декларацию о производстве беспилотников.