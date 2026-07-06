Новый уровень образования: Москва установила исторический рекорд по количеству стобалльников

В 2026 году столичные выпускники показали наивысшие достижения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), установив новый рекорд. Об этом вчера сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Впервые за всю историю существования ЕГЭ выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова сумела получить максимальный балл — 500 — по пяти учебным дисциплинам. Кроме этого, пять выпускников из Москвы добились высшего результата сразу по четырем предметам ЕГЭ. В 2025 году такого успеха достигла лишь одна выпускница.
— Они сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. Такой показатель — пять 400-балльников в одном субъекте Российской Федерации — является уникальным за всю историю экзамена, — рассказал мэр Москвы.