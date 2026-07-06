Новый уровень образования: Москва установила исторический рекорд по количеству стобалльников

Впервые за всю историю существования ЕГЭ выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова сумела получить максимальный балл — 500 — по пяти учебным дисциплинам. Кроме этого, пять выпускников из Москвы добились высшего результата сразу по четырем предметам ЕГЭ. В 2025 году такого успеха достигла лишь одна выпускница.