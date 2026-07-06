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В Уссурийском городском округе в Приморье отремонтируют участок дороги

Работы идут поэтапно на нескольких отрезках.

Специалисты отремонтируют дорогу между селами Утесным и Красный Яр в Уссурийском городском округе Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Готовность объекта сейчас составляет 50%. Ремонт ведется поэтапно на нескольких отрезках. На участке с нулевого по второй километр специалисты уже заменили слабые грунты и устроили новое основание. Следующим этапом станет укладка асфальта на мосту и подходах к нему в районе села Утесного.

Параллельно специалисты приводят в порядок участок с третьего по девятый километр. Они формируют там выравнивающий слой. Кроме того, асфальт уложат на отрезке с седьмого по девятый километр, который проходит по селу Красный Яр.

Всего в этом году в регионе приведут в порядок свыше 30 участков дорог общей протяженностью 160 км. Часть этих работ продолжает масштабные ремонты прошлых лет.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.