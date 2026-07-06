В центре Калининграда рабочий, который обслуживал фонтан, провалился в открытый люк

В сквере перед Калининградским музеем изобразительных искусств рабочий, который обслуживает фонтан, по неосторожности упал в открытый люк. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в Управлении по делам ГО и ЧС Калининграда.