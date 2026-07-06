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В центре Калининграда рабочий, который обслуживал фонтан, провалился в открытый люк

Мужчину с разбитой головой достали спасатели.

Источник: Клопс.ru

В сквере перед Калининградским музеем изобразительных искусств рабочий, который обслуживает фонтан, по неосторожности упал в открытый люк. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в Управлении по делам ГО и ЧС Калининграда.

После падения с трёхметровой высоты мужчина ударился головой и потерял сознание. Спасатели достали пострадавшего и передали его врачам скорой, у рабочего сильно разбиты нос и челюсть, ему оказывают первую помощь.

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