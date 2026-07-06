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Число пострадавших при атаке на автобус в Белгородской области выросло до семи

Количество раненых из-за атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус на участке автодороги «Никольское — Таврово» Белгородского округа Белгородской области увеличилось до семи человек. В детскую клиническую облбольницу госпитализирован 16-летний юноша, который получил осколочное ранение голени. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Источник: Коммерсантъ

Количество раненых из-за атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус на участке автодороги «Никольское — Таврово» Белгородского округа Белгородской области увеличилось до семи человек. В детскую клиническую облбольницу госпитализирован 16-летний юноша, который получил осколочное ранение голени. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Днем врио губернатора Александр Шуваев сообщал о шести пострадавших, включая двух детей. У годовалой девочки были диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Ее состояние оценивалось как тяжелое. У десятилетнего мальчика — минно-взрывная травма и акубаротравма. Пострадавшие находятся в детской областной клинической больнице. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Еще троих раненых доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Одна из пострадавших, которой бригада оказала помощь на месте, от предложенной транспортировки отказалась.

Сегодня в результате детонации БПЛА на территории коммерческого предприятия в поселке Ракитное Ракитянского округа Белгородской области мирный житель скончался на месте, еще двое, в том числе боец самообороны, обратились в медицинское учреждение.

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