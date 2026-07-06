Донские тхэквондистки взяли две бронзовые медали Кубка России

Спортсменки из Ростовской области взяли две бронзовые медали в Набережных Челнах на Кубке России по тхэквондо среди мужчин и женщин, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Мероприятие организовали при поддержке государственной программы «Спорт России».
Турнир собрал 332 спортсменов из 36 регионов страны. Они боролись за медали в 16 весовых категориях. Так, представительница Ростовской области Алина Тепина завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 53 кг, а Софья Скоморохова стала призером в категории до 62 кг.
«Девушки продемонстрировали волю к победе и мастерство, выдержав серьезную конкуренцию. Поздравляю спортсменок и их тренера Артура Хана с заслуженными наградами и желаю успехов на предстоящем командном чемпионате России», — отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.