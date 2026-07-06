Под Волгоградом подсчитали убытки после ураганного ветра

Пострадавший объект был осмотрен для подсчета сметы предстоящего ремонта. На улице Ленина глава района с профильными службами также была осмотрена территория дома № 66, где в декабре 2025 года в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение конструкций.