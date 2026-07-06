Уральский врач предположил, что семью Усольцевых могли похитить

Пропавший вместе с семьей в тайге Красноярского края предприниматель Сергей Усольцев мог попасть в заложники или скрыться под чужой фамилией. Такое мнение в понедельник, 6 июля, выразил его давний знакомый, уральский врач Валентин Дегтерев.
— Мы переписывались с Сергеем в одном из мессенджеров с 2018 года. Недавно я обратил внимание, что аватар Сергея сменился, хотя в это время он уже считался без вести пропавшим. Его номер совершенно точно активен, с него можно управлять банковскими счетами, налоговыми операциями, — отметил специалист.
По его словам, в тайге семья Усольцевых могла подвергнуться нападению или ее исчезновение было спланировано заранее. Врач подчеркнул, что Сергей Усольцев занимался высокотехнологичными разработками, а его бизнес по производству краски был «верхушкой айсберга», передает «Российская газета».
В тот же день знакомый Сергея Усольцева по имени Валентин рассказал, что недавно тот проявлял активность в социальных сетях. Мужчина добавил, что попытался связаться с Усольцевым с помощью старого номера телефона, который мог сохраниться в контактах пропавшего, и сообщения были помечены как прочитанные.