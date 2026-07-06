Уральский врач предположил, что семью Усольцевых могли похитить

— Мы переписывались с Сергеем в одном из мессенджеров с 2018 года. Недавно я обратил внимание, что аватар Сергея сменился, хотя в это время он уже считался без вести пропавшим. Его номер совершенно точно активен, с него можно управлять банковскими счетами, налоговыми операциями, — отметил специалист.