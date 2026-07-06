Филимонов застрял на трассе без бензина после призыва к вологжанам не запасаться им

Автомобиль главы Вологодской области Георгия Филимонова в понедельник, 6 июля, застрял посреди трассы без бензина. После этого он пересел из служебной машины в транспорт Госавтоинспекции, который согласился его подвезти. За час до этого губернатор опубликовал пост, в котором призвал жителей Вологодской области не закупаться топливом про запас.