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Филимонов застрял на трассе без бензина после призыва к вологжанам не запасаться им

Автомобиль главы Вологодской области Георгия Филимонова в понедельник, 6 июля, застрял посреди трассы без бензина. После этого он пересел из служебной машины в транспорт Госавтоинспекции, который согласился его подвезти. За час до этого губернатор опубликовал пост, в котором призвал жителей Вологодской области не закупаться топливом про запас.

Автомобиль главы Вологодской области Георгия Филимонова в понедельник, 6 июля, застрял посреди трассы без бензина. После этого он пересел из служебной машины в транспорт Госавтоинспекции, который согласился его подвезти. За час до этого губернатор опубликовал пост, в котором призвал жителей Вологодской области не закупаться топливом про запас.

— Для физических лиц отпуск бензина сейчас частично ограничен, потому что топливо поступает в прежнем объеме, а спрос вырос почти вдвое. Прошу отнестись к ситуации с пониманием, не создавать запасов топлива впрок и не поддаваться ажиотажу. Нужно дать возможность заправиться своим соседям и землякам, — объяснял Филимонов в своем Telegram-канале.

Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». Чем отличается такое топливо и как его использование может отразиться на автомобиле, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Между тем Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении шести операторов АЗС в Московском регионе из-за повышения цен. Шестеро независимых участников топливного рынка одновременно повысили розничные цены на бензины и дизельное топливо.

Украинские дроны уже несколько месяцев бьют по российским НПЗ. Проблемы с бензином у потребителей начались с Крыма. Позже в других регионах начали вводить лимиты на продажу горючего. «ВМ» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.

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