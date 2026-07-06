25 лет вместе: как многодетная семья Гейко покорила Эльбрус и готовится к Пику Ленина

Уже 8 июля по всей стране отметят День семьи, любви и верности. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с многодетной семьей Гейко, которая пронесла свои чувства более чем через 25 лет брака.
Семья встретила нас в важном для них месте — цветочной беседке в Измайловском парке. Именно здесь ровно год назад женился их старший сын Иван. Союз Павла и Светланы длится уже более 25 лет. Вместе они воспитывают четверых детей: Ивана, Анастасию, Петра и Павла. Ежедневные заботы не мешают семье вести активный образ жизни.
— Вместе со старшим сыном мы покорили вершину Эльбруса, — рассказывает Павел. — Сейчас младшие подросли, и у нас появились планы на пик Ленина в Средней Азии.
По словам Светланы, приучить детей к активному отдыху несложно — надо показывать все на своем примере.
— Дети изначально всегда подвижные, если их не загонять в рамки, — объясняет Светлана. — И всегда тянутся за родителями.
В семье Гейко всего три правила: любовь, верность и терпение.
— Они все перетрут! Главное — никогда не останавливаться и идти вместе, — подчеркивает глава семейства.
В честь Дня семьи, любви и верности 8 июля в столице состоится несколько масштабных мероприятий. Например, на ВДНХ в день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских пройдет Всероссийский парад семьи. Гостей ждут яркие выступления, торжественное шествие, интерактивные развлечения для детей и взрослых, а также праздничный концерт с участием известных гостей и творческих коллективов. В этом году Всероссийский Парад Семьи охватит более 200 городов России, а в Москве на ВДНХ ожидается участие нескольких тысяч человек. Главной площадкой праздника и местом сбора станут Северная петля и пространство у павильона номер 57.
Более 300 культурных площадок города подготовили программу для этого праздника. В день праздника, 8 июля, в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» покажут спектакль о взаимоотношениях родителей и детей, а в Государственном музее обороны Москвы — постановку о святых покровителях семьи и брака Петре и Февронии.
В Государственном Дарвиновском музее в День семьи, любви и верности ребят приглашают составить свое родословное древо и создать семейный герб. Занятие по генеалогии сплотит взрослое и младшее поколения.
В парке «Зарядье» 8 июля в формате театрального перформанса и танцевальных номеров пройдет показ коллекций отечественных дизайнеров.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей города Москвы:
Семья — это, наверное, то самое главное, что человек в своей жизни получает. Данное Господом счастье быть вместе, дать жизнь. Семья и дом — это храм, который каждый из нас строит. И в этом храме мы с вами создаем правила, традиции, ценности, мы любим и созидаем, рожаем детей, сажаем деревья, строим дома и будущее. И во все это мы вкладываем любовь. В больших семьях этого чувства много-много, и каждый раз оно умножается на новую жизнь.