25 лет вместе: как многодетная семья Гейко покорила Эльбрус и готовится к Пику Ленина

Семья — это, наверное, то самое главное, что человек в своей жизни получает. Данное Господом счастье быть вместе, дать жизнь. Семья и дом — это храм, который каждый из нас строит. И в этом храме мы с вами создаем правила, традиции, ценности, мы любим и созидаем, рожаем детей, сажаем деревья, строим дома и будущее. И во все это мы вкладываем любовь. В больших семьях этого чувства много-много, и каждый раз оно умножается на новую жизнь.