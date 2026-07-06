Три дерева-патриарха из Сочи получили индивидуальные QR-коды

Реестр деревьев-патриархов пополнился тремя новыми выдающимися экземплярами из Сочи, каждому из которых присвоили индивидуальный QR-код, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Работа по сохранению вековых природных символов курорта ведется в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие».
«В Год экологии было принято решение составлять муниципальный реестр деревьев-патриархов, которые имеют свои особенности и по площади кроны, и по возрасту. Сегодня мы вносим в реестр очередные экземпляры, которые действительно являются генералами всего зеленого царства наших субтропиков. Это огромные деревья, которые за свою более чем вековую историю пережили и трагические, и счастливые события», — рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Никончук.
В числе новых деревьев-гигантов — 125-летний монтерейский кипарис в Приморском парке. Его высота достигает 25 метров, обхват ствола — 504 сантиметра, крона — 16 на 21 метр. Также в реестр внесены два западных платана на пересечении улицы Воровского и Зеленого переулка. Их возраст превышает 120 лет. Первый платан имеет обхват ствола 480 сантиметров, высоту 39 метров и крону 29 метров. Второй — 490 сантиметров в обхвате, 35 метров в высоту и крону 32 метра.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.