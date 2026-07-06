Три дерева-патриарха из Сочи получили индивидуальные QR-коды

«В Год экологии было принято решение составлять муниципальный реестр деревьев-патриархов, которые имеют свои особенности и по площади кроны, и по возрасту. Сегодня мы вносим в реестр очередные экземпляры, которые действительно являются генералами всего зеленого царства наших субтропиков. Это огромные деревья, которые за свою более чем вековую историю пережили и трагические, и счастливые события», — рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Никончук.