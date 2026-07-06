Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гособвинение запросило почти пять лет колонии для экс-директора ГПЗ-10

В ходе прений государственный обвинитель попросил суд приговорить к четырем годам 10 месяцам колонии общего режима бывшего директора по экономике и финансам ростовского подшипникового завода (ГПЗ-10) Николая Борисова по делу о хищении 2,2 млрд руб. при исполнении государственного контракта. Об этом сообщает «Ъ».

Источник: Коммерсантъ

В ходе прений государственный обвинитель попросил суд приговорить к четырем годам 10 месяцам колонии общего режима бывшего директора по экономике и финансам ростовского подшипникового завода (ГПЗ-10) Николая Борисова по делу о хищении 2,2 млрд руб. при исполнении государственного контракта. Об этом сообщает «Ъ».

Кроме того, обвиняемому запросили штраф в 700 тыс. руб. Ранее гендиректор предприятия Александр Дьяченко получил три года и десять месяцев колонии общего режима, а бывший начальник планово-экономического отдела завода Феликс Захарцов — четыре года и трем месяцам колонии.

По версии следствия, с 2020 по 2024 год предприятие заключило ряд контрактов на поставку продукции в рамках гособоронзаказа. Следствие установило, что владельцы и руководители завода, включая гендиректора Дьяченко, систематически завышали стоимость подшипников. Общий ущерб государству и 16 предприятиям оценивается в 2,2 млрд руб.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Ростов» «Попал под ролики правосудия».