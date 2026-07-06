Гособвинение запросило почти пять лет колонии для экс-директора ГПЗ-10

Кроме того, обвиняемому запросили штраф в 700 тыс. руб. Ранее гендиректор предприятия Александр Дьяченко получил три года и десять месяцев колонии общего режима, а бывший начальник планово-экономического отдела завода Феликс Захарцов — четыре года и трем месяцам колонии.