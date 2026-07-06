КС РФ разобрал дело о лесных пожарах

Конституционный суд РФ освободил от ответственности муниципалитеты, не обеспечившие противопожарную безопасность на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. По мнению судей высшей юридической инстанции, возлагать на них такую обязанность можно только после передачи им необходимых для этого средств.
С жалобой в КС РФ обратился глава муниципального образования Канского района Красноярского края Эдуард Боровский. В 2023 году в районе произошел лесной пожар, и административное расследование показало, что огонь перешел с участка, госсобственность на который не разграничена. Тот факт, что на нем не была произведена очистка от сухой травы и отсутствовали противопожарная полоса или барьер, суды поставили в вину местным властям. Администрации района назначили штраф в 600 тысяч рублей. Впоследствии сумма была снижена в два раза — но лишь потому, что муниципалитет дотационный. Между тем, по мнению заявителя, в его ситуации статья 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», статья 38 ФЗ «О пожарной безопасности», а также пункт 10 Правил пожарной безопасности в лесах применялись в неправильно.
Это второе дело, в котором местные власти обжалуют обязанность защищать лес без финансирования.
Напомним, что это уже второе дело, в котором муниципалитеты обжалуют в КС возложение на них обязанностей по защите лесов от пожаров без финансирования. По жалобе Магаданской области, которую прокуратура обязала закупить лесопожарную технику, КС дал исчерпывающее толкование. Если лесопожарная обстановка требует незамедлительного исполнения судебного решения и проведения нужных мероприятий, то субъект РФ вправе и обязан использовать для этого собственное имущество, а расходы подлежат компенсации в первоочередном порядке.
В деле муниципалитета из Красноярского края ситуация иная: пожар уже произошел. И, по мнению судей КС, привлекать за это к ответственности местные власти нельзя, поскольку обязанность по содержанию земель, в отношении которых не разграничена госсобственность, может быть на них возложена лишь при условии передачи необходимых материальных и финансовых средств.
— Иное приводило бы к возложению на органы местного самоуправления чрезмерных материальных и финансовых затрат, нарушающих самостоятельность местного самоуправления (статья 12; статья 130, часть 1; статья 132, часть 2 Конституции РФ), — указал КС РФ. — Особенно существенными такие затраты являются для муниципальных образований, значительная часть территории которых занята лесами, находящимися на удалении от населенных пунктов.
Судебные акты, вынесенные по делу с участием администрации Канского района Красноярского края, подлежат пересмотру.