КС РФ разобрал дело о лесных пожарах

С жалобой в КС РФ обратился глава муниципального образования Канского района Красноярского края Эдуард Боровский. В 2023 году в районе произошел лесной пожар, и административное расследование показало, что огонь перешел с участка, госсобственность на который не разграничена. Тот факт, что на нем не была произведена очистка от сухой травы и отсутствовали противопожарная полоса или барьер, суды поставили в вину местным властям. Администрации района назначили штраф в 600 тысяч рублей. Впоследствии сумма была снижена в два раза — но лишь потому, что муниципалитет дотационный. Между тем, по мнению заявителя, в его ситуации статья 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», статья 38 ФЗ «О пожарной безопасности», а также пункт 10 Правил пожарной безопасности в лесах применялись в неправильно.