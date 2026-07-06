От теории к реальным инвестициям: как прошёл 12-й поток «Венчурной академии»

В этом потоке впервые реализовали такой формат, как «Венчурный батл». Пять стартапов прошли три раунда отбора перед аудиторией инвесторов. Они анализировали проекты, задавали уточняющие вопросы и голосовали за тот стартап, в который готовы вложить реальные деньги.