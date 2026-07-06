От теории к реальным инвестициям: как прошёл 12-й поток «Венчурной академии»

В столице завершился 12-й поток программы «Венчурная академия». Вчера «Вечерняя Москва» узнала подробности.
Основная цель образовательной программы «Венчурная академия» — сформировать профессиональное сообщество и привлечь инвесторов к инновационным проектам. Организаторами программы выступают Московский инновационный кластер и Московский венчурный фонд. Она включает теоретический и практический блоки. Участникам объясняют, как оценивать стартапы, как анализировать юридическую структуру сделки и как безопасно выходить из нее.
Практическая часть подразумевает бизнес-игры и взаимодействие с экспертами.
В этом потоке впервые реализовали такой формат, как «Венчурный батл». Пять стартапов прошли три раунда отбора перед аудиторией инвесторов. Они анализировали проекты, задавали уточняющие вопросы и голосовали за тот стартап, в который готовы вложить реальные деньги.
Победителем стала образовательная платформа для детей на основе искусственного интеллекта.
— Тонкости диалога инвестора и основателя компании — это своего рода искусство, которому нужно учиться, — рассказал генеральный директор компании-победителя Сергей Мочалов на экспертной сессии.
По словам одного из участников прошлых потоков, инвестора Владислава Аксиньева, программа позволяет получить уникальные знания.
— Платные курсы в большинстве своем основываются на информации, которую легко можно найти в интернете. Здесь же ты получаешь поддержку от людей из своей сферы, доступ к статистике, — отметил он.
В этом году программа перешла на круглогодичный формат. После регистрации на платформе участники получают доступ к теоретической части, а после прохождения тестирования переходят к вебинарам и офлайн-практикам.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Юлия Поволоцкая, генеральный директор Московского венчурного фонда: «Для наших выпускников венчурные инвестиции перестают быть экзотикой и становятся рабочим инструментом. Сейчас инвесторы из числа участников приступили к структурированию сделки с победителями».