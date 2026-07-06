Безумный ужас и кровавый экшен: что известно о фильме «Зловещие мертвецы: Пекло»

16 июля в российский прокат выходит фильм «Зловещие мертвецы: Пекло» — шестая часть культовой хоррор-франшизы. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
После смерти мужа Элис приезжает к его семье в уединенный загородный дом. Однако поминки превращаются в настоящий кошмар после появления «Некрономикона» — зловещей «Книги мертвых», пробуждающей демонические силы, выбравшей родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает, что некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют свою силу и на том свете.
В ролях:
Сухейла Якуб («Экстаз», «Дюна: Часть вторая») — Элис;Хантер Духэн («Уэнсдэй», «Ваша честь») — Джозеф;Люсиан Бьюкенен («Под виноградной лозой», «Ночной агент») — Тияи другие актеры.
Съемочная команда:
режиссер — Себастьян Ваничек («Паутина страха»);сценаристы — Себастьян Ваничек и Флоран Бернар;продюсеры — Сэм Рэйми, Роб Таперт и другие;оператор — Филипп Лозано;художник-постановщик — Ник Коннор и другие.
Интересные факты о фильме:
История франшизы «Зловещие мертвецы» началась в 1981 году с одноименной ленты Сэма Рэйми, ставшей классикой жанра фильмов ужасов и породившей целую киновселенную. «Пекло» продолжает линию перезапуска, истоками которой стали картины «Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Восстание зловещих мертвецов».Рэйми, создавший франшизу, в этой части занял кресло продюсера. Другой продюсер — Роб Таперт — также работал над всеми фильмами серии с момента создания франшизы. Создатели ленты обещают оставить нетронутыми все ключевые атрибуты «Зловещих мертвецов»: атмосферу безумного ужаса, кровавый экшен, демоническую одержимость и черный юмор. Именно этот подход позволяет серии более 40 лет удерживать статус одной из самых узнаваемых и влиятельных хоррор-франшиз в истории кинематографа.
В марте в российских кинотеатрах состоялась премьера хоррора «Крик-7» — продолжения знаменитой франшизы об убийце в маске. О чем эта картина — в материале «Вечерней Москвы».