Безумный ужас и кровавый экшен: что известно о фильме «Зловещие мертвецы: Пекло»

История франшизы «Зловещие мертвецы» началась в 1981 году с одноименной ленты Сэма Рэйми, ставшей классикой жанра фильмов ужасов и породившей целую киновселенную. «Пекло» продолжает линию перезапуска, истоками которой стали картины «Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Восстание зловещих мертвецов».Рэйми, создавший франшизу, в этой части занял кресло продюсера. Другой продюсер — Роб Таперт — также работал над всеми фильмами серии с момента создания франшизы. Создатели ленты обещают оставить нетронутыми все ключевые атрибуты «Зловещих мертвецов»: атмосферу безумного ужаса, кровавый экшен, демоническую одержимость и черный юмор. Именно этот подход позволяет серии более 40 лет удерживать статус одной из самых узнаваемых и влиятельных хоррор-франшиз в истории кинематографа.