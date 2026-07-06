От косметики до космоса: куда идут работать выпускники Института материалов современной энергетики

— При кратном уменьшении частиц материал начинает жить по другим законам, — объяснила она. — Например, в наноразмере золото оказывается красным, а серебро желтым. И цвет меняется не от примесей, а из-за размера: частицы настолько малы, что иначе рассеивают и поглощают свет. Или вот мягкий графит из карандаша: он превращается в прочный, но гибкий графен. Один и тот же химический состав, а свойства диаметрально противоположные.