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От косметики до космоса: куда идут работать выпускники Института материалов современной энергетики

Абитуриенты РХТУ познакомились с Институтом материалов современной энергетики и нанотехнологий (ИФХ).

Абитуриенты РХТУ познакомились с Институтом материалов современной энергетики и нанотехнологий (ИФХ).

Встречу провели в рабочих лабораториях — там, где студенты и сотрудники проводят большую часть времени. Абитуриентам наглядно показали, чем живет институт.

Ассистент кафедры наноматериалов и нанотехнологий Лэйла Кулиева сразу перевела разговор в практическую плоскость: нанотехнологии — это не про размер, а про контроль над свойствами материала.

— При кратном уменьшении частиц материал начинает жить по другим законам, — объяснила она. — Например, в наноразмере золото оказывается красным, а серебро желтым. И цвет меняется не от примесей, а из-за размера: частицы настолько малы, что иначе рассеивают и поглощают свет. Или вот мягкий графит из карандаша: он превращается в прочный, но гибкий графен. Один и тот же химический состав, а свойства диаметрально противоположные.

Также ребятам показали современные установки, на которых студенты создают системы адресной доставки лекарств, магнитные жидкости и «умную» косметику. Абитуриенты увидели оборудование для сушки веществ без нагрева, позволяющее перевести вещество из твердого состояния в пар, приборы для измерения вязкости и контроля стабильности эмульсий.

От научных открытий плавно перешли к насущным вопросам. Куда после окончания вуза устраиваются выпускники? Этот вопрос звучал чаще других.

— Те, кто остается в науке, работают в институтах РАН. Кто ориентирован на производство, уходят в предприятия Роскосмоса, косметические и фармацевтические компании, — рассказала Лэйла Кулиева. — Из моего выпуска несколько девушек работают в ядерных аптеках (медицинские комплексы при радиологических центрах, где производят радиофармацевтические препараты. — «ВМ»).

Одна из участниц экскурсии, Ксения Козлова, в процессе встречи только утвердилась в своем выборе.

— Я с 7-го класса знала, что химия — мое. За эти годы увлекалась самыми разными направлениями: и неорганической химией, и редкими металлами. Но теперь поняла, что мой профессиональный путь — это ядерные технологии.

СПРАВКА.

Институт материалов современной энергетики и нанотехнологий — это подразделение РХТУ имени Д. И. Менделеева. Здесь студенты получают знания для работы с материалами, функционирующими в экстремальных условиях.