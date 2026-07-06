Ученые предупредили о магнитных бурях на предстоящей неделе

Уже во вторник, 7 июля, интенсивность возмущений пойдет на спад, а к концу недели — с пятницы, 10 июля — геомагнитная обстановка должна полностью прийти в норму. На выходные, 11 и 12 июля, специалисты прогнозируют спокойный фон без значительных магнитных возмущений, следует из данных на сайте лаборатории.