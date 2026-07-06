Хинштейн возглавил список ЕР на выборах в курскую облдуму

Господин Брыксин, который является сенатором от Курской области с 2021 года, в праймериз ЕР участия не принимал. Место в общеобластном списке поможет ему сохранить пост, если депутаты нового созыва выдвинут его в сенат. В Липецкой и Тамбовской областях, где в этом году пройдут выборы в местные заксобрания, представители парламентов в Совете Федерации поменяются: липецкий сенатор Максим Кавджарадзе планирует избраться в Госдуму, а Александр Никитин не выдвинулся на выборы.