В Ростовской области запустят более 120 отечественных базовых станций

Более 120 отечественных базовых станций запустят в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Работы будут вестись по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Работы проведет компания МТС. В общей сложности к началу 2027 года компания планирует дополнительно построить 2,6 тыс. российских базовых станций в 76 регионах России.
На сегодня в Ростовской области уже работают 39 российских базовых станций, установленных преимущественно на севере и востоке региона. Ввод в эксплуатацию отечественного оборудования начался поэтапно с первого квартала 2025 года. За это время запущенное российское оборудование обеспечило передачу мобильных данных объемом более 48,5 терабайта (это равно примерно 20 тысячам фильмов в качестве Full HD). Лидерами по потреблению трафика с российских вышек связи стали населенные пункты в Милютинском, Чертковском и Багаевском районах области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.