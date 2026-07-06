Наши киберспортсмены удивили

— Свой путь в киберспорт я начал с того, что смотрел, как играет старший брат. Потом сел за клавиатуру сам и понял, что получается хорошо. Недавно прошел набор в академию, и я рад, что теперь могу выйти на совершенно новый профессиональный уровень, — рассказал Игорь Дорохов, капитан команды XP_Students. — Хотя физических трофеев на полке пока нет, на его счету много побед. Были турниры, куда мы заходили как аутсайдеры, а выходили с победой. Но триумф — не главное, важно продолжать расти как профессионал, — добавил он.