Sabah: Убийство посла России Карлова было частью шпионской операции

В марте 2021 года суд в Анкаре признал девять человек виновными в убийстве Андрея Карлова и приговорил их к лишению свободы на срок от пяти до девяти лет. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, пятерых человек оправдали.