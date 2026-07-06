Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sabah: Убийство посла России Карлова было частью шпионской операции

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году было частью многоуровневой шпионской операции, а сценарий преступления продемонстрировали в телесериале за два года до покушения. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила турецкая газета Sabah.

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году было частью многоуровневой шпионской операции, а сценарий преступления продемонстрировали в телесериале за два года до покушения. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила турецкая газета Sabah.

По данным журналистов, целью организаторов убийства было представление Турции как страны, неспособной обеспечить безопасность даже иностранных дипломатов, спровоцировать международный резонанс и нанести ущерб турецко-российским отношениям.

Одним из доказательств заранее подготовленного характера преступления стал эпизод сериала «Nizama Adanmış Ruhlar», который вышел вдекабре 2014 года. В нем была показана сцена подготовки убийства посла на художественной выставке, а реплики персонажей, по мнению следствия, совпадали с предполагаемым сценарием последующих событий, передает газета.

В марте 2021 года суд в Анкаре признал девять человек виновными в убийстве Андрея Карлова и приговорил их к лишению свободы на срок от пяти до девяти лет. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, пятерых человек оправдали.