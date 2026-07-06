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Рютте: Возможности Европы в производстве систем ПВО для Киева ограничены

Рютте признал, что Европа и США испытывают проблемы с производством вооружений для передачи Украине.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что возможности европейских стран в производстве систем противовоздушной обороны для Украины ограничены. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции перед предстоящим саммитом в Анкаре.

«Есть пределы для производства средств ПВО в Европе», — отметил Рютте.

При этом генсек альянса заявил, что страны НАТО делают все возможное в рамках инициативы о закупках американского оружия для Украины на европейские деньги. По словам Рютте, проблемы с производством вооружений есть не столько в Европе, но и в США.

Ранее KP.RU сообщал, что Киев выступил в очередным требованием к Североатлантическому альянсу. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, страны НАТО обязаны отдать Киеву абсолютно все запасы ракет для американских зенитных комплексов Patriot.

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