Рютте: Возможности Европы в производстве систем ПВО для Киева ограничены

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что возможности европейских стран в производстве систем противовоздушной обороны для Украины ограничены. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции перед предстоящим саммитом в Анкаре.
«Есть пределы для производства средств ПВО в Европе», — отметил Рютте.
При этом генсек альянса заявил, что страны НАТО делают все возможное в рамках инициативы о закупках американского оружия для Украины на европейские деньги. По словам Рютте, проблемы с производством вооружений есть не столько в Европе, но и в США.
Ранее KP.RU сообщал, что Киев выступил в очередным требованием к Североатлантическому альянсу. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, страны НАТО обязаны отдать Киеву абсолютно все запасы ракет для американских зенитных комплексов Patriot.