Юрий Матузов призвал новый состав Общественной палаты региона активно включаться в законотворческий процесс

— Общественная палата Воронежской области находится в десятке лучших, потому что в ее состав традиционно входят наиболее авторитетные и неравнодушные люди. Вижу, что именно такие будут работать ближайшие три года. Вам предстоит участвовать в формировании региональной политики на основе актуальных запросов граждан. У многих из вас уже есть такой опыт. Кому-то понадобится глубже вникнуть в курс дела. Но всех вас объединяет здесь горячее желание заботиться о благополучии воронежцев, — отметил губернатор.