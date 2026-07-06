Юрий Матузов призвал новый состав Общественной палаты региона активно включаться в законотворческий процесс

В правительстве Воронежской области 6 июля прошло первое заседание Общественной палаты региона VI созыва. В нем участвовали губернатор Александр Гусев, председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, первый вице-спикер регионального парламента Александр Солодов, главный федеральный инспектор Сергей Петряшов, представители власти и общественных организаций.
Александр Гусев поздравил новый состав с началом работы и отметил, что предложения палаты не остаются формальностью: на их основе уже принимались решения по детскому отдыху, школьному питанию и другим вопросам. Кроме того, он подчеркнул, что новый состав усилили ветераны СВО, а также родные и близкие участников спецоперации.
— Общественная палата Воронежской области находится в десятке лучших, потому что в ее состав традиционно входят наиболее авторитетные и неравнодушные люди. Вижу, что именно такие будут работать ближайшие три года. Вам предстоит участвовать в формировании региональной политики на основе актуальных запросов граждан. У многих из вас уже есть такой опыт. Кому-то понадобится глубже вникнуть в курс дела. Но всех вас объединяет здесь горячее желание заботиться о благополучии воронежцев, — отметил губернатор.
Юрий Матузов отметил, что первое заседание нового созыва Общественной палаты — это событие, важное для всего региона. Он подчеркнул, что в состав палаты вошли люди достойные, неравнодушные, настоящие профессионалы, и при значительном обновлении состава удалось сохранить преемственность поколений и опыта.
— Депутатский корпус Воронежской областной Думы и Общественная палата решают единые государственные задачи. Законодательная власть создает нормативную базу, а вы, общественники, являетесь «человеческим фильтром». Этот фильтр дополнительно проверяет законы на жизнеспособность и справедливость. Уже в ближайшее время для обновленного состава серьезным испытанием станут выборы в Госдуму, а также более 20 муниципальных кампаний в регионе. Ваша роль как независимых наблюдателей будет очень важна для обеспечения легитимности выборов, — обратился к членам палаты Юрий Матузов.
Он также призвал их активнее использовать право законодательной инициативы и пригласил к участию в работе комитетов областной Думы и в общественной экспертизе проектов правовых актов.
На заседании председателем палаты единогласно переизбрали Наталию Хван. Ее заместителями стали Александр Дутов, Илья Полуян и Наталья Пульвер. Также утверждены 11 комиссий и три рабочие группы.