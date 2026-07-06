Учёные рассказали о необычном способе удержать вес после похудения

На протяжении 12 недель все участники соблюдали средиземноморскую диету. Однако часть из них дополнительно практиковала интервальное голодание по схеме 16:8, при котором разрешалось есть только в течение 8 часов в сутки. Группы различались по времени «окна»: одни питались с 9:00 до 17:00, другие — с 13:00 до 21:00, третьи выбирали удобный для себя промежуток.