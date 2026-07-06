Учёные рассказали о необычном способе удержать вес после похудения

Специалисты из Испании опубликовали в журнале Clinical Nutrition данные о влиянии временны́х ограничений на приём пищи на долгосрочное закрепление результатов похудения. В эксперименте участвовали 99 взрослых добровольцев с избыточной массой тела или клиническим ожирением.
На протяжении 12 недель все участники соблюдали средиземноморскую диету. Однако часть из них дополнительно практиковала интервальное голодание по схеме 16:8, при котором разрешалось есть только в течение 8 часов в сутки. Группы различались по времени «окна»: одни питались с 9:00 до 17:00, другие — с 13:00 до 21:00, третьи выбирали удобный для себя промежуток.
Через год после завершения эксперимента учёные повторно оценили физические показатели испытуемых. Выяснилось, что те, кто ограничивал приём пищи 8 часами, сохранили значительно большую часть потерянного веса по сравнению с теми, кто ел в обычном режиме. При этом время суток, на которое приходилось «окно», не имело решающего значения: ранний и поздний варианты показали схожую эффективность в удержании общей массы тела.
Единственное различие касалось жирового компонента: у тех, кто ел в первой половине дня, снижение жировой прослойки сохранялось лучше. Авторы работы отмечают, что подобный режим питания легко встроить в повседневный график, и он может стать доступным инструментом для контроля веса в долгой перспективе без жёстких ограничений.
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